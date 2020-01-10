Роковые (не)случайности: десять гражданских рейсов, сбитых военными

Boeing 777. Рейс МН17 авиакомпании Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур

Дата крушения: 17 июля 2014 года

Число жертв: 298 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит российским зенитным ракетным комплексом "Бук"

Boeing 777 был сбит над территорией Донецкой области со стороны контролируемого боевиками Снежного. Обломки самолета упали возле Тореза. Боевики "ДНР" сначала сообщили в соцсетях о сбитом самолете, потом стали этот факт отрицать. Расследование еще ведется, но Объединенная следственная группа (JIT) под руководством Нидерландов пришла к выводу, что авиалайнер был сбит ракетой класса "емля-воздух" из ЗРК "Бук", доставленного с территории РФ. Москва все обвинения отрицает.

Ту-154. Рейс SBI-1812 авиакомпании "Сибирь" из Тель-Авива в Новосибирск





Дата крушения: 4 октября 2001 года

Число жертв: 78 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит ракетой в ходе учений



Официальная версия крушения российского Ту-154 над Черным морем так и не была установлена, поскольку не были обнаружены бортовые самописцы лайнера, однако считается, что самолет был сбит ракетой С-200 в ходе украино-российских военных учений, которые проходили на подконтрольном РФ полигоне на мысе Опук возле Керчи на Крымском полуострове. В 2003 году Россия и Украина подписали договор "Об урегулирования претензий", по которому Украина согласилась выплатить родственникам погибших компенсации без признания юридической ответственности.

Dassault Falcon 50. Рейс из Дар-эс-Салам, Танзания в Бужумбура, Бурунди с остановкой в Кигали, Руанда

Дата крушения: 6 апреля 1994 года

Число жертв: 12 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит из переносного зенитного ракетного комплекса

На борту легкомоторного самолета были президент Руанды Жювеналь Хабиаримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямира, а также два бурундийских министра, начальник Генерального штаба и ещё несколько военных и политических деятелей Руанды. Кто именно сбил самолет – неизвестно, рассматривались версии, что это могли быть повстанцы из Руандийского патриотического фронта, или же экстремисты из Hutu Power, но последствия были катастрофическими. Гибель президентов послужила катализатором геноцида в Руанде, когда представители народности хуту убивали тех, кто принадлежал к племени тутси. Суммарно погибло около миллиона человек.

Airbus A300. Рейс IR655 авиакомпании Iran Air из Тегерана в Дубаи

Дата крушения: 3 июля 1988 года

Число жертв: 290 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит ракетой, выпущенной с ракетного крейсера "Vincennes" ВМС США

Полет должен был быть коротким, длиться всего 28 минут, однако пункта назначения самолет так и не достиг. В это время американский военный крейсер находился в Ормузском проливе, защищая кувейтские танкеры с нефтью от нападений Ирана и Ирака, которые вели между собою войну. Согласно официальным заявлениям правительства США авиалайнер был распознан крейсером как военный самолет Ирана и атакован ракетами типа земля-воздух SM-2MR. Самолет развалился на несколько частей и рухнул в море. Позже на крейсере заверяли, что пытались связаться с лайнером по радиосвязи, но пилоты не отвечали. После того, как Иран подал иск против США в Международный суд ООН, администрация Билла Клинтона в 1996 году согласилась выплатить родственникам погибших в катастрофе иранцев компенсацию в размере 61,2 миллиона долларов.

Boeing 747-200. Рейс 007 авиакомпании Korean Air Lines из Нью-Йорка в Сеул через Анкоридж

Дата крушения: 1 сентября 1983 года

Число жертв: 259 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит советским истребителем Су-15

Boeing 747-200, выполнявший по маршруту Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул, был сбит советским истребителем Су-15 у южной оконечности острова Сахалин. После вылета из Анкориджа лайнер из-за неправильной установки автопилота отклонился от намеченного курса и через несколько часов залетел в советское воздушное пространство над Камчаткой. Провести перехват над полуостровом не удалось, и советские истребители настигли лайнер, не отвечавший на запросы диспетчеров, только над Сахалином. Были произведены предупредительные выстрелы, позже командование приказало уничтожить самолет. После попадания двух ракет лайнер рухнул в воды Татарского пролива близ острова Монерон. В числе погибших был американский сенатор Лоуренс Макдональд. Советская сторона настаивала, что сбит был шпионский самолет и никак не гражданский. Подробности были обнародованы только в 1992 году, уже после развала СССР. На месте крушения была найдена обувь погибших и обломки самолета, позже дайверы нашли фрагменты 13 тел.

McDonnell Douglas DC-9. Рейс 870 авиакомпании Aerolinee Itavia из Болоньи в Палермо





Дата крушения: 27 июня 1980 года

Число жертв: 81 пассажир и член экипажа

Причина крушения: сбит французским истребителем



Самолет рухнул в море через 51 минуту после взлета, развалившись на две части. Обстоятельства крушения долгое время не обнародовались. Только через несколько лет, после изучения обломков было выяснено, то лайнер сбил французский военный самолет. Катастрофа самолета McDonnell Douglas DC-9 над Тирренским морем получила в итальянской прессе название "массовое убийство над Устикой" (Strage di Ustica). В июле 2008 года Италия направила президенту Франции иск о возмещении ущерба. В сентябре 2011 года суд в Палермо постановил выплатить 100 млн евро родственникам погибших.

Boeing 707. Рейс 902 Korean Air Lines из Парижа в Сеул





Дата инцидента: 20 апреля 1978 года

Число жертв: два пассажира погибли, 107 человек выжили

Причина крушения: подбит советским истребителем Су-15



Южнокорейский Boeing 707 сильно отклонился от курса в районе северного магнитного полюса и пересек границу СССР. По одной из версий это случилось из-за сбоя работы навигационного оборудования. Самолет преследовали несколько советских истребителей, один из которых подбил его. Лайнер совершил вынужденную посадку на лед озера Корпиярви в Карелии. Один из пассажиров погиб от осколков ракеты в салоне самолета, еще один скончался по дороге в больницу. 13 пассажиров получили несерьезные ранения. Следователь КГБ Валерий Десятков рассказывал, что весь салон был залит кровью – от перегрузок у людей началось кровотечение из носа и ушей. СССР выставил Южной Корее счет за содержание пассажиров – 100 тысяч долларов. Также были арестованы штурман и командир корабля, но они признали свою вину и были отпущены. Лайнер разобрали на части.

Boeing 727. Рейс 114 Libyan Arab Airlines из Триполи в Каир через Бенгази





Дата крушения: 21 февраля 1973 года

Число жертв: 108 пассажиров и членов экипажа, пять человек выжили

Причина крушения: сбит израильскими истребителями



Вылетев из Бенгази в Каир, Boeing 727 попал в песчаную бурю и отклонился от курса. В результате самолет оказался над Синайским полуостровом, оккупированным в то время Израилем, чьи отношения с Египтом оставались крайне напряженными. Пилоты израильских истребителей пытались установить с пилотами и пассажирами визуальный контакт, однако понимания не произошло, а смена курса была воспринята израильтянами как попытка сбежать. По лайнеру выпустили несколько очередей из пушек. Подбитый самолет потерпел крушение, пытаясь совершить экстренную посадку в пустыне: произошел взрыв у шасси. Выжили четверо пассажиров и второй пилот. Действия Израиля осудила Международная организация гражданской авиации (ICAO, входит в структуру ООН), однако Совет Безопасности ООН отказался принимать резолюцию по поводу сбитого ливийского самолета; США воздержались от голосования в обоих случаях. Впоследствии военные власти Израиля признали свою ответственность, заявив, что инцидент произошел из-за "ошибки в оценке ситуации", и согласились выплатить компенсации родственникам погибших. Однако большинство из них отказались от предложенных выплат, поскольку это означало бы "признание Израиля".

Ту-104. Рейс 902 "Аэрофлота" из Хабаровска в Москву

Дата крушения: 3 сентября 1962 года

Число жертв: 86 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит ракетой

Самолет рухнул в болото у Красноярска. С борта самолета было передано обрывочное сообщение: "Бросило!.. трясет!". Пилот самолета, следовавшего с интервалом в 4 минуты уверял, что видел красную вспышку, перед тем как самолет начал падать. Данные о крушении были засекречены, считалось, что самолет рухнул из-за высокой облачности. Позже появились данные, что он был поражен ракетой "земля-воздух" с полигона "Литовко" во время военных учений. По всей видимости, одна из ракет потеряла цель в грозовом фронте и попала в самолет.

Lockheed L-049 Constellation. Рейс 402 El AL из Лондона в Тель-Авив, через Вену и Стамбул





Дата крушения: 27 июля 1955 года

Число жертв: 58 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит болгарским истребителем МиГ-15



Вылетев из Вены, израильский самолет Lockheed L-049 Constellation отклонился от курса на пути к Стамбулу и залетел в воздушное пространство Болгарии. Болгарские "МиГи" вели его вплоть до самой границы с Грецией, где и сбили. Израильских экспертов не пускали к месту крушения, но с территории Греции они видели, как грузовиками вывозят части самолета. Также были вывезены все тела. Впоследствии военные признали свою вину за гибель самолета, объяснив атаку тем, что израильский самолет отказался выполнять их требования и пытался уйти от преследования. Во времена "холодной войны" Болгария входила в Организацию Варшавского договора, в то время как Израиль был союзником США. Оба летчика, расстрелявшие самолет, были осуждены. Один из них впоследствии лишился рассудка.