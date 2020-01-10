Молчание — золото? Как Украина должна реагировать на гибель своего самолета над Ираном

Вчера впервые прозвучали официальные заявления о возможном крушении самолета МАУ возле Тегарана в результате попадания иранской ракеты. Президент Украины в отличии от лидеров США, Канады и Британии занял выжидательную позицию. Теперь соцсети выясняют, кто прав в этой ситуации

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через восемь минут после вылета из Тегерана. Он рухнул неподалеку от жилых кварталов. На борту было 176 пассажиров и члены экипажа. Никто не выжил.

Иранские власти сразу заявили, что, по предварительным данным, к аварии привело возгорание двигателя. Однако эту версию раскритиковали на Западе. По данным американских СМИ, в Пентагоне считают, что самолет случайно сбили иранской зенитной ракетой (за пару часов до трагедии Иран нанес удар по военным базам США в Ираке и ожидал ответной атаки). Официальные лица США эту версию не подтверждают, но президент Дональд Трамп заявил, что Boeing летел в неспокойном регионе и "кто-то мог допустить ошибку".

Премьер Канады Джастин Трюдо в свою очередь прямо заявил, что, по данным разведки, авиалайнер сбила выпущенная Ираном ракета класса "земля – воздух". О возможности попадания ракеты также заявили премьеры Великобритании и Австралии.

В The New York Times опубликовано видео возможного попадания ракеты в украинский Boeing. Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat подтвердила, что видео снято в районе падения самолета.

Исследователь сообщества Bellingcat Кристо Грозев даже определил возможное место запуска ракеты, которая могла поразить Boeing.

"Используя визуальновоспринимаемую скорость движения ракеты против фактически известной скорости ТОР-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат - секретная база IRSG", - написал исследователь.

Отметим, что версия о попадании ракеты звучала с первого дня трагедии. В соцсетях получили распростарнение фотографии ракеты ЗРК "Тор" российского производства (на вооружении Ирана состоит 29 таких комплексов), опубликованные пользователями. Однако, как отметили в Bellingcat, подтвердить их подлинность очень сложно.

Подпись: "Второе изображение (справа) обломков зенитной ракеты Toр, предположительно, вблизи места крушения # PS752. Все еще непроверено, и все еще будет очень трудно определить его местоположение на основе того, что видно на изображении". Элиот Хиггинс, основатель Bellingcat

В Тегеране все обвинения отрицают: мол, если бы в самолет попала ракета, он бы сразу взорвался, а не пытался вернуться в аэропорт. Также иранские власти уже призвали присоединиться к расследованию Украину, США, Канаду, Францию и компанию Boeing.

Версия о попадании ракеты в Boeing МАУ сразу нашла отклик в украинском сегменте соцсетей, тем более, что подобные версии выдвигались сразу. Не забыли упомянуть пользователи и о том факте, что ракета, возможно, была выпущена из ЗРК российского производства.

После резонансных заявлений западных лидеров президент Украины Владимир Зеленский более 12 часов хранил молчание, а когда все-таки его прервал, сообщил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается. Также он призвал международных партнеров предоставить данные, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию. И добавил, что "ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов".

С такой позицией главы государства многие не согласились. Сразу после первых заявлений Трампа и Трюдо на Зеленского обрушились с критикой, что он не выступил солидарно с главными международными партнерами Украины. Припомнили и то, что пока западные спецслужбы выясняют причины трагедии, глава СБУ еще не вернулся с отдыха в Куршевеле.

Раскритиковали президента и за очередные проблемы с коммуникацией. Ведь на фоне обвинений Ирана в причастности к катастофе, Украина как одна из главных пострадавших сторон хранит молчание. Обратили внимание пользователи и на твитт Зеленского с ошибкой в названии Канады.

Впрочем, многим задержка и озвученная в итоге позиция показались логичными и правильными в данной ситуации. Мол, Украине не стоит ввязываться в геополитическое противостояние США и Ирана и необходимо ждать окончательных выводов расследования, в которых не будет сомнений. Тем более, что в отличие от западных спецслужб украинские никак не могли отследить запуски ракет в районе Тегерана.

Отметим, что порция критики в связи с катастрофой досталась и Верховной Раде, поскольку депутаты сейчас на каникулах, а профильные в данном случае Комитеты по нацбезопасности и иностранным делам не собираются на заседания, чтобы обсудить трагедию.

Тем временем, президент и глава МИД Вадим Пристайко встретились с временным поверенным США в Украине Кристиной Квин и получили от нее "важные данные" о катастрофе. На 15:00 у них назначен разговор с госсекретарем Майком Помпео. Возможно, после него позиция украинской стороны изменится.