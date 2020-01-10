Премьер Австралии тоже считает, что Иран случайно сбил украинский Boeing 737

"Данные разведки Австралии схожи с тем, о чем говорили премьер Канады и президент США", – говорит Скот Моррисон

Премьер Австралии Скот Моррисон считает, что Иран сбил украинский боинг ненамеренно.

Об этом пишет CNN.

"Данные разведки Австралии схожи с тем, о чем говорили премьер Канады и президент США", – говорит Моррисон.

По его словам, крушение самолета – "просто ужасное событие". Австралия обещает помочь всем, чем сможет.

Также Моррисон заявил о необходимости проведения "полного и прозрачного" расследования. При этом, он добавил, что записи с бортовых черных ящиков помогут делу.

The Sydney Morning Herald, тем временем, сообщает, что австралийский авиаперевозчик Quantas по-прежнему будет воздерживаться от полетов в Иран и Ирак.

Президент Украины же заявил, что версия о попадании ракеты в самолет хотя и рассматривается, но на сегодняшний день она не подтверждена.

Как ранее сообщал Фокус:

Иранские власти согласны на иностранное участие в расследовании крушения Boeing.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", включая канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил премьер Британии Борис Джонсон.