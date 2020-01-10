Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет на сегодняшний день не является подтвержденной
2020-01-10 09:35:45
Через несколько часов состоится телефонный разговор президента Украины и госсекретаря США о расследовании катастрофы
Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ продолжает работу. Украинские специалисты привленчены к этой работе, – написал президент Владимир Зеленский в Telegram.
Он ожидает, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования.
"Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию", – сообщил Зеленский.
Он добавил, что днем состоится его разговор о ходе расследования с госсекретарем США Майком Помпео.
Как ранее сообщал Фокус:
- Иранские власти согласны на иностранное участие в расследовании крушения Boeing.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", включая канадскую разведку, заявил, что пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле международного аэропорта Тегерана был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил премьер Британии Борис Джонсон.
- В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.