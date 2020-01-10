NASA подготовила 13 кандидатов для будущей высадки на Луну и Марс

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прошел выпуск 13 астронавтов, которые были отобраны кандидатами для участия в программе будущей высадки на Луну и Марс. Церемония прошла в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.

Об этом сообщает CNN.

13 астронавтов, которые были отобраны в 2017 году, в течение более чем двух лет проходили курс подготовки к будущим космическим миссиям.

Группа кандидатов включает шесть женщин и семерых мужчин. Первоначально на участие в программе подали заявки 18 тыс. желающих.

В процессе подготовки участники программы отрабатывали свои действия на специальных симуляторах, их знакомили с системами, установленными на Международной космической станции, они пилотировали реактивные самолеты T-38 jet, а также изучали русский язык в рамках партнерской программы с Роскосмосом.

Теперь астронавты будут бороться за право стать первыми участниками полетов к Луне и Марсу. Они также будут задействованы в текущих космических программах и разработках космических кораблей для будущих миссий.

Как ранее сообщал Фокус:

Впервые в истории, с борта МКС в открытый космос самостоятельно вышли две женщины. Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, является советский космонавт Светлана Савицкая.