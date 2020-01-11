Результат санкций: Instagram удаляет посты в поддержку генерала Сулеймани

Компания Facebook удаляет из дочерней сети Instagram посты, в которых выражается поддержка иранскому генералу Касему Сулеймани, убитому в начале января ракетным ударом по приказу президента США Дональда Трампа. Как сообщил представитель Facebook телеканалу CNN, это делается с целью соблюдения санкций США против Ирана.

До своей гибели генерал Сулеймани возглавлял спецподразделение иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), признанного в Соединенных Штатах террористической организацией.

Правительство Ирана призвало к подготовке общенационального судебного иска против Instagram в знак протеста. Оно также предложило пользователям сети отправлять на государственный веб-портал примеры удаленных сообщений.

Instagram – одна из немногих западных социальных сетей, которая не блокируется в Иране. Facebook и Twitter заблокированы, но некоторые иранцы получают доступ к ним через VPN.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабийи написал на своей странице в "заблокированном" Twitter, что считает "бесстыдным" и "недемократичным" удаление соцсетью Instagram "голосов невинных иранцев, протестующих против убийства генерала Сулеймани", в то время как "настоящие террористы" могут говорить во весь голос.

Представитель Facebook заявил, что компания удаляет учетные записи, связанные с людьми и организациями, находящимися под санкциями. Она также удаляет посты, которые одобряют действия таких организаций и лиц.

При этом Facebook предлагает пользователям, которые считают, что их посты были удалены по ошибке, использовать процедуру апелляции.

Как ранее сообщал Фокус: