"Наш враг прямо здесь". В Тегеране возобновились протесты из-за крушения украинского Боинга
В воскресенье, 12 января, в Иране возобновились антиправительственные протесты из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает Reuters.
Так, сегодня в Twitter начали появляться новые видео из Тегерана, где снова собираются митингующие.
"Они врут, что наш враг - это Америка, наш враг прямо здесь", – скандировали десятки протестующих возле университета в Тегеране.
Скриншот Twitter/@mamlekate
Также сообщает, что протесты проходят и в других городах Ирана.
Жители Тегерана, участвующие в митинге, подтвердили, что вчера акция протеста была разогнана силовиками. Правоохранители разогнали тысячи демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. Протестующие скандировали "Смерть диктатору", подразумевая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.
"Просить прощение и уйти в отставку", – написала местная газета Etemad, объясняя, что требование народа заключается в том, чтобы повинные в авиакатастрофе ушли с занимаемых должностей.
Последние протесты усугубляют ситуацию в стране, где власть в ноябре 2019 года устроила кровавый разгон митингующих из-за повышения цен на бензин и нормирования его продажи. Руководство страны также сталкивается с экономическим кризисом в свете новых санкций США.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
- 11 января в Тегеране начались антиправительственные протесты из-за крушения Boeing 737. Соболезнования верховного лидера Ирана не смогли успокоить разгневанных иранцев.