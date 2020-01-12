"Наш враг прямо здесь". В Тегеране возобновились протесты из-за крушения украинского Боинга

На улицы города снова вышли протестующие, которые требуют отставки верховного лидера Ирана

В воскресенье, 12 января, в Иране возобновились антиправительственные протесты из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает Reuters.

Так, сегодня в Twitter начали появляться новые видео из Тегерана, где снова собираются митингующие.

"Они врут, что наш враг - это Америка, наш враг прямо здесь", – скандировали десятки протестующих возле университета в Тегеране.

Скриншот Twitter/@mamlekate

Также сообщает, что протесты проходят и в других городах Ирана.

Жители Тегерана, участвующие в митинге, подтвердили, что вчера акция протеста была разогнана силовиками. Правоохранители разогнали тысячи демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. Протестующие скандировали "Смерть диктатору", подразумевая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

"Просить прощение и уйти в отставку", – написала местная газета Etemad, объясняя, что требование народа заключается в том, чтобы повинные в авиакатастрофе ушли с занимаемых должностей.

Последние протесты усугубляют ситуацию в стране, где власть в ноябре 2019 года устроила кровавый разгон митингующих из-за повышения цен на бензин и нормирования его продажи. Руководство страны также сталкивается с экономическим кризисом в свете новых санкций США.

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