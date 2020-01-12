Президент США обратился в соцсетях к митингующим иранцам

Президент США Дональда Трамп поддержал протестное движение в Тегеране, которое началось после того, как страна признала факт попадания ракеты в самолет Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщается на странице американского президента в Facebook.

"Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне с самого начала своего президентства и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы вдохновляемся вашей отвагой", – написал Трамп.

"Правительство Ирана должно позволить правозащитным группа выяснить и сообщить факт с места событий, касающихся протестов иранцев. Не должна повториться снова резня мирных протестующих, не должен отключаться Интернет. Мир наблюдает", – добавил президент.

Свое обращение Трамп также продублировал на персидском языке.

В Тегеране и других городах Ирана протесты начались во второй половине дня 11 января. Протестующие требовали отставки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, обвиняя его режим в крупнейшей авиакатастрофе. Массовую акцию протеста у Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране разогнали правоохранители вечером того же дня, сообщает IRNA.

Также известно, что во время разгона иранскими силами безопасности был задержан посол Великобритании в Иране Роберт Макэр. Его обвинили в "разжигании протестов". По словам же самого посла, он просто фотографировал митингующих.

Спустя несколько часов посол был отпущен.

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