"Вы отомстили иранцам". В Тегеране начались антиправительственные протесты из-за крушения Boeing 737
2020-01-11 18:00:00
Соболезнования верховного лидера Ирана не смогли успокоить разгневанных иранцев
В Тегеране начались из-за сбитого военными самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает BBC Persian.
Сотни протестующих собрались возле Технологического университета имени Амира Кабира и других вузов. Они обвиняют в некомпетентности лидеров страны, по вине которых произошла масштабная авиакатастрофа.
В том числе звечат и призывы к отставке верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Соболезнования со стороны верховного лидера Ирана Хасана Рухани не смогли успокоить разгневанных иранцев, использовавших соцсети и демонстрации, чтобы выразить свое недовольство.
"Это национальная трагедия. То, как все произошло и о чем сообщили позже власти, было еще более трагичным", – заявил священнослужитель Али Ансари.
Многие иранцы задаются вопросом, почему власти не закрыли аэропорт Тегерана и воздушное пространство страны в том время, когда наносились удары по военным базам США.
"Они были так осторожны, чтобы не убить ни одного американца во время своей мести за Сулеймани. Но так и не закрыли аэропорт. Яркий показатель того, как этот режим заботится об иранцах", – заявил Мир Седагхати из Тегерана.
Протестующие под университетом Амира Кабира также зажгли свечи в память о жертвах авиакатастрофы. В Тегеранском университете также были зажжены свечи перед фотографиями погибших. К траурным мероприятиям также присоединились и студенты Технологического университета имени Шарифа.
Стоит подчеркнуть, что многие из жертв авиакатастрофы были представителями академического сообщества Ирана, которые жили в Канаде, получая там образование или преподавая.
Во время сегодняшних протестов в Тегеране некоторые иранцы требовали отставки высокопоставленных чиновников. Многие пользователи соцсетей в Иране написали в Twitter, обращаясь к властям: "вы отомстили иранцам", "только отставка", "это конец, господин министр, вы все испортили".
Отметим, что завтра в иранском парламенте состоится заседание с участие командующего КСИР по поводу крушения самолета МАУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.