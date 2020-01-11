"Вы отомстили иранцам". В Тегеране начались антиправительственные протесты из-за крушения Boeing 737

2020-01-11 18:00:00

1452 0

Соболезнования верховного лидера Ирана не смогли успокоить разгневанных иранцев

В Тегеране начались из-за сбитого военными самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает BBC Persian.

Сотни протестующих собрались возле Технологического университета имени Амира Кабира и других вузов. Они обвиняют в некомпетентности лидеров страны, по вине которых произошла масштабная авиакатастрофа.

В том числе звечат и призывы к отставке верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Соболезнования со стороны верховного лидера Ирана Хасана Рухани не смогли успокоить разгневанных иранцев, использовавших соцсети и демонстрации, чтобы выразить свое недовольство.

"Это национальная трагедия. То, как все произошло и о чем сообщили позже власти, было еще более трагичным", – заявил священнослужитель Али Ансари.

Многие иранцы задаются вопросом, почему власти не закрыли аэропорт Тегерана и воздушное пространство страны в том время, когда наносились удары по военным базам США.

Тегеран, крушение boeing 737, протесты

"Они были так осторожны, чтобы не убить ни одного американца во время своей мести за Сулеймани. Но так и не закрыли аэропорт. Яркий показатель того, как этот режим заботится об иранцах", – заявил Мир Седагхати из Тегерана.

Тегеран, крушение boeing 737, протесты

Протестующие под университетом Амира Кабира также зажгли свечи в память о жертвах авиакатастрофы. В Тегеранском университете также были зажжены свечи перед фотографиями погибших. К траурным мероприятиям также присоединились и студенты Технологического университета имени Шарифа.

Тегеран, крушение boeing 737, протесты

Стоит подчеркнуть, что многие из жертв авиакатастрофы были представителями академического сообщества Ирана, которые жили в Канаде, получая там образование или преподавая.

Во время сегодняшних протестов в Тегеране некоторые иранцы требовали отставки высокопоставленных чиновников. Многие пользователи соцсетей в Иране написали в Twitter, обращаясь к властям: "вы отомстили иранцам", "только отставка", "это конец, господин министр, вы все испортили".

Отметим, что завтра в иранском парламенте состоится заседание с участие командующего КСИР по поводу крушения самолета МАУ.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...