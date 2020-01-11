"Вы отомстили иранцам". В Тегеране начались антиправительственные протесты из-за крушения Boeing 737

Соболезнования верховного лидера Ирана не смогли успокоить разгневанных иранцев

В Тегеране начались из-за сбитого военными самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает BBC Persian.

Сотни протестующих собрались возле Технологического университета имени Амира Кабира и других вузов. Они обвиняют в некомпетентности лидеров страны, по вине которых произошла масштабная авиакатастрофа.

В том числе звечат и призывы к отставке верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Соболезнования со стороны верховного лидера Ирана Хасана Рухани не смогли успокоить разгневанных иранцев, использовавших соцсети и демонстрации, чтобы выразить свое недовольство.

"Это национальная трагедия. То, как все произошло и о чем сообщили позже власти, было еще более трагичным", – заявил священнослужитель Али Ансари.

Многие иранцы задаются вопросом, почему власти не закрыли аэропорт Тегерана и воздушное пространство страны в том время, когда наносились удары по военным базам США.

"Они были так осторожны, чтобы не убить ни одного американца во время своей мести за Сулеймани. Но так и не закрыли аэропорт. Яркий показатель того, как этот режим заботится об иранцах", – заявил Мир Седагхати из Тегерана.

Протестующие под университетом Амира Кабира также зажгли свечи в память о жертвах авиакатастрофы. В Тегеранском университете также были зажжены свечи перед фотографиями погибших. К траурным мероприятиям также присоединились и студенты Технологического университета имени Шарифа.

Стоит подчеркнуть, что многие из жертв авиакатастрофы были представителями академического сообщества Ирана, которые жили в Канаде, получая там образование или преподавая.

Во время сегодняшних протестов в Тегеране некоторые иранцы требовали отставки высокопоставленных чиновников. Многие пользователи соцсетей в Иране написали в Twitter, обращаясь к властям: "вы отомстили иранцам", "только отставка", "это конец, господин министр, вы все испортили".

Отметим, что завтра в иранском парламенте состоится заседание с участие командующего КСИР по поводу крушения самолета МАУ.

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