Flybe, один из крупнейших внутриевропейских авиаперевозчиков, пытается предотвратить банкротство

Правительство Великобритании оценивает, может ли оно помочь одной из ведущих авиакомпаний страны – Flybe. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Flybe сейчас обслуживает не менее половины внутренних рейсов Великобритании за пределы Лондона. Дополнительное финансирование ей необходимо в условиях растущих убытков.

В случае краха компании без работы останутся около 2 тысяч человек.

Если Flybe не сможет найти помощь, это будет второй крупный крах авиакомпании за четыре последние месяца, после Thomas Cook Group в сентябре прошлого года.

Flybe эксплуатирует около 75 самолетов и летает в 85 аэропортов по всей Великобритании и Европе. В год перевозит около 8 млн пассажиров. Она принадлежит Rosedale Aviation Holdings (69%), сотрудникам (16%) и British Airways (15%)

Поздно вечером в воскресенье авиакомпания написала в Твиттере: «Flybe продолжает предоставлять нашим клиентам отличный сервис и возможность соединения, гарантируя, что они могут продолжать путешествовать в соответствии с планом. Мы не комментируем слухи или предположения».

Впервые о свои проблемах Flybe объявила осенью 2018 года, назвав их причинами валютные колебания, растущие цены на топливо и неопределенность, связанную с Brexit. В последние годы отраслевая ценовая война также усугубила финансовые проблемы авиакомпаний.

Компания начала вести переговоры о продаже. В марте 2019 года консорциум во главе с авиакомпанией Virgin Atlantic подписал соглашение о покупке операционных активов Flybe.

Консорциум пообещал потратить 100 миллионов фунтов стерлингов на реализацию плана реструктуризации Flybe, с конца 2020 года авиакомпания должна быть переименована в Virgin Connect.

Но источники внутри компании утверждают, что предложенные условия финансирования являются тяжелыми и могут привести к краху компании. Поэтому сейчас с помощью правительства и ищется другой вариант.

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