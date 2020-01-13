В Пакистане передумали казнить экс-президента

Пакистанский суд (Высокий суд Лахора) признал неконституционным заочный смертный приговор экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу. Об этом сообщает Geo Tv.

В решении суда отмечается, что шестая статья конституции Пакистана, на основании которой экс-президент был признан виновным, не имеет обратной силы. Она была изменена в 2010 году, в то время как дело о преступлении Мушаррафа касается более ранних лет. Именно поэтому решение о казни бывшего лидера страны было отменено.

Генерал Мушарраф захватил власть в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост президента страны с 2001 по 2008 год. Обвинение связано с приостановлением действия конституции Мушаррафом в 2007 году. В настоящее время он находится в Дубае после того, как ему разрешили покинуть страну для лечения в 2016 году.

Как ранее сообщал Фокус:

О смертноом приговоре Мушаррафа стало известно 17 декабря. Суд тогда признал политика виновным в государственной измене.