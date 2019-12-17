Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни

Первезу Мушаррафу разрешили покинуть страну в 2016 году из-за проблем со здоровьем

Суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене.

Об этом сообщает ВВС.

Генерал Мушарраф захватил власть в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост президента страны с 2001 по 2008 год.

Обвинение связано с приостановлением действия конституции Мушаррафом в 2007 году, когда он ввел чрезвычайное положение в целях продления срока его полномочий.

В настоящее время он находится в Дубае после того, как ему было разрешено покинуть страну для лечения в 2016 году.

По данным издания Gulf News, он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.

Как ранее сообщал Фокус:

В Иране заявили, что приговорили к смертной казни шпиона ЦРУ. Кроме того, еще два человека были приговорены к 10 годам заключения по тому же обвинению.

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