Метели рушат крыши и блокируют дороги. В Афганистан и Пакистан пришла суровая зима

В некоторые части Пакистана и Афганистана пришла рекордно холодная зима с обильными снегопадами, дождями и наводнениями, в результате чего уже погибли 54 человека. Об этом сообщает Associated Press.

Так, местные власти в понедельник, 13 января, бросили все силы на расчистку дорог и эвакуацию люде из опасных регионов.

В Пакистане основной удар непогоды пришелся по юго-западной провинции Белуджистан, там погибли 30 человек. По словам главы Управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Имрана Заркона, за последние 24 часа погибли 14 человек, главным образом из-за обрушения крыш во время сильного снегопада.

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Сильный снегопад в провинции также стал причиной закрытия многих автомагистралей, в некоторых районах высота снежного покрова достигает 13 см.

В другой пакистанской провинции Пенджаб во время проливных дождей погибли еще 11 человек, а также 5 жертв было зафиксировано в пакистанской части Кашмира.

Гималайский регион пострадал от сильных снегопадов за несколько последних дней. Там была частично прекращена подача электроэнергии, а спасатели едва могут доставить провизию в заснеженные регионы.

В Афганистане суровые погодные условия привели к гибели как минимум 24 человек. В Министерстве по борьбе со стихийными бедствиями сообщили, что из-за непогоды был также разрушен 131 жилой дом. Они преимущественно располагались в южных, западных и северных провинциях страны.

Большинство автомагистралей в Афганистане были закрыты из-за сильного снегопада и опасений схода лавин. В афганской столице Кабуле температура упала до –15 градусов по Цельсию, большинству местных жителей приходится передвигаться по гору пешком из-за заснеженных дорог.

Как ранее сообщал Фокус: