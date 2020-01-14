Помпео: Хуже Сулеймани был только Усама бен Ладен

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, заявил, что только лидер террористической группировки Аль-Каида Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Касем Сулеймани.

Расшифровка его выступления опубликована на сайте Госдепартамента.

"В мире нет террориста за исключением Усамы бен Ладена, кто бы имел на своих руках больше крови американцев, чем Касем Сулеймани", – сказал Помпео.

По его словам, Сулеймани убил более 600 патриотов США, некоторых из которых госсекретарь знал лично.

Помпео добавил, что мир стал намного безопаснее после убийства иранского генерала, и что тысячи иранцев восприняли его смерть, как благо для своей страны.

"Именно поэтому тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие (убийство Сулеймани). Их могло быть намного больше, однако опасение того, что они могут быть схвачены сторонниками режима и отправлены за решетку, и даже быть убиты, остановило их", – сказал Помпео.

Он напомнил, что многие иранцы находятся на улицах и сейчас, протестуя против властей и рискуя своими жизнями. По его словам, они сжигают баннеры с изображением Сулеймани, скандируя: "Сулеймани – убийца!".

Помпео подчеркнул, что США находятся вместе с ними в стремлении установить в Иране свободу и справедливость.

Госсекретарь также повторил свое утверждение, что Сулеймани готовил атаку на посольство США в Багдаде 31 декабря и заверил, что после смерти иранского генерала мир стал намного безопаснее.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.