В Китае провалилась под землю остановка с автобусом: погибли 6 человек, еще 16 пострадали
В Китае внезапно ушел под землю огромный пласт дороги, увлекая за собой пассажирский автобус и пешеходов. Об этом сообщает ВВС.
Инцидент произошел возле больницы в Синине, столице провинции Цинхай. Так, камеры видеонаблюдения показывают, как сперва под землю проваливается автобус с пассажирами, людьми на остановке, а после происходит взрыв.
Когда автобус уходит под землю, толпа людей на остановке пытается убежать. Несколько случайных свидетелей пытаются помочь пассажирам автобуса, но сами падают в провал, когда яма начинает расширяться.
Фото: AFP
Согласно государственными СМИ Китая, ширина воронки составила около 10 метров в диаметре. По предварительным данным, 6 человек погибли, а еще 16 получили разного рола травмы.
В последние годы в Китае было зарегистрировано несколько таких случаев, которые обернулись человеческими жертвами. Основной причиной провалов называют строительные работы и быстрые темпы развития страны.
В 2018 года четыре человека погибли, когда обрушилась часть оживленного тротуара в городе Дачжоу на юго-западе Китая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 13 января в Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza.
- В результате прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza количество пострадавших составляет девять человек.
- После этого, в КГГА заявили, что ни один дом без тепла не останется. Специалисты КП "Киевтеплоэнерго" будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети.