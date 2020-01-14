В Китае провалилась под землю остановка с автобусом: погибли 6 человек, еще 16 пострадали

В Китае внезапно ушел под землю огромный пласт дороги, увлекая за собой пассажирский автобус и пешеходов. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел возле больницы в Синине, столице провинции Цинхай. Так, камеры видеонаблюдения показывают, как сперва под землю проваливается автобус с пассажирами, людьми на остановке, а после происходит взрыв.

Когда автобус уходит под землю, толпа людей на остановке пытается убежать. Несколько случайных свидетелей пытаются помочь пассажирам автобуса, но сами падают в провал, когда яма начинает расширяться.

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Фото: AFP

Согласно государственными СМИ Китая, ширина воронки составила около 10 метров в диаметре. По предварительным данным, 6 человек погибли, а еще 16 получили разного рола травмы.

В последние годы в Китае было зарегистрировано несколько таких случаев, которые обернулись человеческими жертвами. Основной причиной провалов называют строительные работы и быстрые темпы развития страны.

В 2018 года четыре человека погибли, когда обрушилась часть оживленного тротуара в городе Дачжоу на юго-западе Китая.

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