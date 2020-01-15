В США приведен к присяге первый руководитель сил космических операций
Вице-президент Майк Пенс во вторник привел к присяге генерала Джона Рэймонда, как первого командующего Космическими силами США. Об этом сообщает NPR.
Как отмечает издание, это событие стало важным шагом в развитии Космических сил, создание которых стоит в приоритете у президента Дональда Трампа.
"Президент Трамп убежден, что Соединенные Штаты должны оставаться ведущей державой в космосе, также как они остаются сейчас на суше на море и на небе", – сказал Пенс, открывая торжественную церемонию.
Пенс отметил, что назначение Джона Рэймонда на эту должность было не случайным.
"Первое, что принял президент после создания Космических сил – было решение о том, кто должен быть их первым руководителем. Он сразу понял, что нет никого более квалифицированного и подготовленного, чем генерал Джей Рэймонд", – сказал Пенс.
Ожидается, что численность Космических войск США составит 16 тыс. человек, как военных специалистов, так и гражданского персонала.
Трамп впервые объявил о создании космических войск в марте 2018 года, представив создание нового вида войск как крупнейшую программу вооружения со времен Рональда Рейгана.
Космическое командование Вооруженных сил США было учреждено в августе 2019 года. В Пентагоне указали, что условиях меняющегося характера боевых действий "противники разрабатывают способы" не позволять США "использовать космос в кризисной ситуации".
Как ранее сообщал Фокус:
- Создание Космических сил может обойтись США в $10 млрд, заявил первый заместитель министра обороны страны Патрик Шанахан.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция создаст национальное командование космическими войсками в рамках военно-воздушных сил страны.