В расшифровке "черных ящиков" сбитого боинга будут участвовать канадские специалисты
Иранские власти выдали визы канадской делегации, которая примет участие в расшифровке и анализе "черных ящиков" сбитого Ираном пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ. В состав делегации вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.
Об этом сообщает Голос Америки.
Представители Канады уже посетили место крушения самолета и вскоре займутся изучением его обломков. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.
"Они посетили место катастрофы… Два следователя изучат обломки. То, что нам сказали иранцы, нам будет разрешено участвовать не только в расшифровке (черных) ящиков, но также в их анализе", – сказал министр транспорта Канады Марк Гарно.
Как ранее писал Фокус:
-
Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").
- Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в компетентные органы Ирана о передаче украинской стороне бортовых "черных ящиков" самолета МАУ.
- В Офиса генпрокурора заявили, что Украина не получила от Ирана ни одного ответа на два запроса по доступу к черным ящикам сбитого у Тегерана Boeing 737.