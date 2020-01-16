В расшифровке "черных ящиков" сбитого боинга будут участвовать канадские специалисты

Представители Канады уже посетили место крушения самолета

Иранские власти выдали визы канадской делегации, которая примет участие в расшифровке и анализе "черных ящиков" сбитого Ираном пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ. В состав делегации вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.

Об этом сообщает Голос Америки.

Представители Канады уже посетили место крушения самолета и вскоре займутся изучением его обломков. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.

"Они посетили место катастрофы… Два следователя изучат обломки. То, что нам сказали иранцы, нам будет разрешено участвовать не только в расшифровке (черных) ящиков, но также в их анализе", – сказал министр транспорта Канады Марк Гарно.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").

Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в компетентные органы Ирана о передаче украинской стороне бортовых "черных ящиков" самолета МАУ.