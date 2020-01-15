Киев попросил Тегеран предоставить "черные ящики" сбитого самолета МАУ

В Офисе генпрокурора указали, что ранее было принято решение об изменении квалификации уголовного правонарушения

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в компетентные органы Ирана о передаче украинской стороне бортовых "черных ящиков" самолета МАУ, который был сбит иранскими военными.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

В ведомстве заверили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев.

"Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора указали, что ранее было принято решение об изменении квалификации уголовного правонарушения, по которому открыто производство.

"Следствие будет продолжаться по статьям УК, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета. Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ", – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").

Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.