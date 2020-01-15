Киев попросил Тегеран предоставить "черные ящики" сбитого самолета МАУ
2020-01-15 10:27:57
В Офисе генпрокурора указали, что ранее было принято решение об изменении квалификации уголовного правонарушения
Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в компетентные органы Ирана о передаче украинской стороне бортовых "черных ящиков" самолета МАУ, который был сбит иранскими военными.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
В ведомстве заверили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев.
"Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора указали, что ранее было принято решение об изменении квалификации уголовного правонарушения, по которому открыто производство.
"Следствие будет продолжаться по статьям УК, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета. Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ", – отмечается в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").
- Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.