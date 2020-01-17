Умер самый маленький человек на планете

Мир
Мужчина скончался на 28 году жизни

Умер самый маленький человек на планете – непалец Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Его рост составлял 67,08 сантиметра. В последнее время он страдал от болезней сердца и легких, а также болел астмой.

Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальской провинции Баглунг.  Деревенские жители дали ему прозвище "маленький Будда". При рождении он весил 600 граммов, во взрослые годы его вес был 5,5 кг.

В мае 2008 года Магар появился на британском канале "Channel 4" в документальном фильме "Я и самый маленький человек в мире".

В 2011 году он был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.

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