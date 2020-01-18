МИД РФ: Красная Армия в 1945 спасла жизни поляков. Свободу надо было отстаивать самим

МИД России в ответ на заявление посольства Польши в РФ, что Красная армия освободила Варшаву от нацистов, но не принесла свободы, отметил, что свободу во время Второй мировой войны нужно было отстаивать самим. Дискуссия между министерством и посольством развернулась в Twitter.

Первым разместило твит посольство Польши.

"Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе против нацизма, но в 1945 году сталинский режим принес Польше террор, преступную и чрезмерную эксплуатацию. Красная Армия освободила Варшаву от нацистов, но не принесла полякам свободы!" - заявили польские дипломаты.

В ответ под ним МИД РФ написало, что "освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная Армия спасла поляков жизни. Свободу надо было отстаивать самим".

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После этого посольство Польши отметило, что наконец-то дождалось "официального подтверждения, что вход Красной Армии в 45 году не был связан с приходом в Польшу свободы".

"Это правильный шаг в направлении совместной правду о 1945 годе. Спасибо", - говорится в сообщении посольства.

Также посольство Польши добавило, что из-за действий СССР пострадала польская культура. В Варшаве обвинили Москву в конфискации отделами НКВД произведений искусства и уничтожении того, чего не удалось заграбить или сжечь немцам.

"В 1945 году Красная Армия вошла в Варшаву и осталась в Польше на 48 лет. Это повлекло за собой десятки лет коммунистического угнетения. Пока Россия не примет свою трудную историю, Европа останется под угрозой. Фальсификация истории – реальная угроза здесь и сейчас", - заявили польские дипломаты.

Напомним, 17 января части Красной армии и Войска польского окончательно выбили нацистов из Варшавы и заняли город. Нынешние власти Польши не проводят в этот день ни каких официальных мероприятий, и считают 17 января началом установлением коммунистического режима в стране.

Большинство историков и государственных деятелей Польши сейчас не употребляет термин "освобождение Варшавы". В школьных учебниках операция Красной Армии и Войска Польского называется "сражение за Варшаву" или "взятие Варшавы".

В то же время 17 января в России продолжают ежегодно отмечать день освобождения Варшавы.

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