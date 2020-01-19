Палата лордов парламента Великобритании может переехать из Лондона в Йорк

Глава консервативной партии Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что верхняя палата британского парламента, Палата лордов, возможно, переместится из Лондона в северный английский город Йорк. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что во время национальных выборов в нижнюю палату в прошлом месяце консерваторы завоевали места на севере Англии, где традиционно побеждала оппозиционная Лейбористская партия.

Премьер-министр Борис Джонсон с целью закрепления результата пообещал увеличить инвестиции в северные регионыстраны, которые пострадали от упадка тяжелой промышленности и политики экономии после финансового кризиса.

Клеверли заявил, что размещение верхней палаты парламента в Йорке могло бы поспособствовать развитию северного региона.

"Мы смотрим на целый ряд опций, которые могли бы обеспечить, что каждая часть Объединенного Королевства была правильно связана с проводимой политикой", – сказал Клеверли, комментируя возможный переезд.

"Это одна из целого ряда вещей, которые мы рассматриваем", – добавил он.

Город Йорк, который основали римляне и который славится своим большим собором, является первой опцией для переезда, впереди Бирмингема, второго по величине города Великобритании.

Невыборная верхняя палата английского парламента, Палата лордов, имеет полномочия блокировать законы, но функционирует главным образом как механизм совершенствования и внесения изменений в законы, принятые в избранной Палате общин.

Как ранее сообщал Фокус:

Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза 31 января.