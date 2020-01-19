Показания Парнаса. Команда Трампа пыталась убрать "людей Сороса" из окружения Зеленского

Близкий к адвокату президента США Руди Джулиани американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас заявил, что целью команды Трампа, и Рудольфа Джулиани в частности, было уменьшить влияние на президента Украины Владимира Зеленского так называемых "людей Сороса", пишет издание Нaaretz.

По словам Парнаса, люди, близкие к президенту Трампу, считают, что за всеми неприятностями, постигшими американского лидера с момента его победы на выборах в 2016 году, стоял Сорос и его последователи.

"Сорос стал врагом номер один, и было само собой разумеющимся, что его агенты влияния проникли в правительство и государственный департамент США", – рассказал Парнас.

Издание пишет, что Парнас и другие члены команды Джулиани пытались убедить Зеленского убрать из своего окружения двух предполагаемых "людей Сороса", которые, по их мнению, оказали негативное влияние на президента Украины: бывшего журналиста Сергея Лещенко и экс-главу СНБО Александра Данилюка.

Бывший журналист-расследователь Сергей Лещенко, ставший затем антикоррупционным активистом и политиком, во время предвыборной кампании в США в 2016 году впервые опубликовал так называемую "черную бухгалтерию" партии Регионов, где фигурировал на тот момент начальник штаба кампании Трампа Пол Манафорт.

После этого Трамп был вынужден отстранить Манафорта от должности, а Лещенко подвергся многочисленным нападкам со стороны республиканцев, в том числе во время слушаний в Конгрессе по импичменту.

Александр Данилюк был назначен на должность главы СНБО в июне прошлого года, но подал в отставку уже через четыре месяца, сославшись на "цепь событий", которые заставили его сделать этот шаг.

По словам Парнаса, в голове у Джулиани есть теория "заговора Сороса", которая объясняет все беды, постигшие Трампа.

"Консенсус заключался в том, что причины, по которым Трамп столкнулся с расследованием о вмешательстве России в выборы и другими неприятностями были связаны с тем, что Сорос и демократы контролировали некоторые посольства США в Восточной Европе, в частности посольство в Украине", – сказал Парнас.

На вопрос, верит ли он теориям, которые он слышал о Соросе, Парнас ответил, что его в это "втянули".

Слова Парнаса перекликаются с заявлениями, сделанными Джулиани в декабре, когда он повторил популярную версию, утверждая, что посол США в Украине Мари Йованович был марионеткой, "контролируемой" Соросом.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября в США были задержаны два бизнесмена советского происхождения, которые помогали личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани в политическом давлении на Украину. Речь идет о Леве Парнасе и Игоре Фурмане. Бизнесмены были взяты под стражу в Нью-Йорке.

Лев Парнас заявил, что президент США был в курсе попыток оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Он также заявил, что Дональд Трамп планировал встретиться с Владимиром Зеленским в Польше, на мероприятиях, посвященных годовщине начала Второй мировой войны в сентябре прошлого года, однако не сделал этого потому, что Киев не заявил о начале расследования против экс-вице-президента США Джо Байдена.