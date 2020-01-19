Конференция по Ливии завершилась: стороны договорились о политическом решении

В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии, на которой присутствовали мировые лидеры ведущих стран, а также представители враждующих сторон, глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халиф Хафтар.

Об этом сообщает ВВС.

Инициатор встречи, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что конференция завершилась достижением определенных договоренностей, в частности, по усилению международных усилий по мониторингу эмбарго на поставки оружия. Она отметила, что участники конференции пришли к единому мнению, что конфликт может быть завершен только дипломатическим путем.

"Мы все были едины во мнении, ... что нам нужно политическое решение, что нет никаких шансов военного решения, это только ухудшит страдания людей... Мы разработали комплексный всеобъемлющий план, как действовать в дальнейшем", – сказала Меркель.

Участники встречи также договорились больше не оказывать военную помощь различным группам, которые участвуют в конфликте.

"Мы получили обещания от всех делегатов, что участники этой конференции не будут оказывать поддержку враждующим сторонам в Ливии и прекратят все действия, пока соблюдается соглашение о прекращении огня", – сказала Меркель.

Она подчеркнула, что прошедшая конференция обозначила новый политический импульс, который дает надежду для народа Ливии о мирной жизни в будущем. Конференция стала важным шагом в поддержке усилий ООН по мирному урегулированию.

Как ранее сообщал Фокус:

19 января в Германии открылась конференция мировых лидеров по урегулированию конфликта в Ливии. На встречу прибыли мировые лидеры, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Великобритании Борис Джонсон, государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, а также представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая.

Ранее президент России допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.