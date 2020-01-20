В Канаде установили первый в мире автомат с наркотиками

В канадском городе Истсайд установили первый в мире автомат с наркотиками для зарегистрированных наркозависимых людей. Об этом сообщает Vancouver Sun.

Отмечается, что аппарат создали в рамках программы MySafe, которой руководит профессор медицины Марк Тиндалл.

Необычный автомат выдает безопасную дозу гидроморфона, который заменяет опиум. Очередную дозу смогут получить все зарегистрированные наркоманы. А для этого пациенты должны будут приложить к аппарату ладонь. Автомат будет распознавать зарегистрированных пользователей по скану ладони.

В настоящее время этой наркомашиной пользуются восемь человек, по сравнению с пятью, которые начали принимать участие в проекте около месяца назад. Доступ к аппарату открыт с 8 утра до 8 вечера, но в будущем планируется круглосуточное пользование.

Цель этого нововведения – максимально сократить случаи передозировки. Зависимые люди будут всегда иметь доступ к безопасной дозе гидроморфона. Им больше не придется "рыскать по городу в поиске дозы".

Программу создали после того, как с 2016 года в канадской провинции Британская Колумбия от передозировки опиоидами умерли более пяти тысяч человек.

Как ранее сообщал Фокус:

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В Черновцах во время обыска у одного из предполагаемых наркодилеров было изъято два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 тысяч гривен.