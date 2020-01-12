Чат-бот против наркотиков. МВД заблокировала 214 наркомагазинов в Telegram

Правоохранителям помогал чат-бот "Стоп наркотик" и неравнодушные граждане

В Министерство внутренних дел заявили, что удалось заблокировать работу 214 онлан-магазинов, продающих наркотики через мессенджер Telegram. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Прекратить незаконную деятельность магазинов правоохранителям удалось с помощью чат-бота "Стоп наркотик".

Так, за время работы чат-бота Telegram пользователи прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.

"В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, что использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – сообщили в МВД.

Как ранее сообщал Фокус: