ЕС готов ввести специальный налог для международных IT-гигантов

Евросоюз намерен последовать примеру ряда стран и ввести налог на выручку международных IT-корпораций. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал в эфире радиостанции France Inter.

Пока власти ЕС ожидают решения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по этому вопросу. Если соглашение в рамках этой организации не будет подписано, то европейские власти будут добиваться принятия соответствующего закона в рамках ЕС.

Напомним, что европейским странам не нравится, что ведущие бизнес на их территории такие IT-гиганты, как Google, Amazon, Apple и Facebook проводят свои доходы через страны с низким налогообложением (например, Ирландию, Люксембург и Нидерланды), а порой и выводят деньги в оффшоры. В результате IT-корпорации генерируют в Европе не менее $1 млрд доходов, но фактически ничего не платят в казну ЕС.

Возможные межнациональные меры обсуждаются уже несколько лет, но пока ничего не принято. Поэтому ряд стран приняли свои законы.

Минувшей осенью Франция приняла закон о введении так называемого налога GAFA (аббревиатура GAFA расшифровывается как Google, Apple, Facebook и Amazon), который предусматривает введение дополнительного налога в размере 3% от выручки международных технологических компаний, получаемой ими во Франции. Под его действие попадают только те компании, чей годовой оборот составляет не менее 750 млн евро, при этом хотя бы 25 млн из них должны быть получены во Франции. Позднее аналогичный закон был принят и в Италии – он распространяется на компании, зарабатывающие в Италии не менее 5,5 млн евро.

Чехия решила облагать доходы цифровых компаний на своей территории ежегодным налогом в 7%. Налог будет распространяться на компании с мировыми продажами на сумму более 750 млн евро и выручкой в Чехии, превышающей 4 млн евро.

Технологические компании регулярно заявляют, что они поддерживают международный процесс обновления налоговых правил, но выступают против односторонних цифровых налогов. Американские технологические компании говорят, что в соответствии с действующими правилами они платят основную часть своих налогов в США, потому что именно там в основном и разрабатываются их продукты.

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