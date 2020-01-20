В Польше вандалы разгромили мемориальную доску на могиле воинов УПА
Около польского села Верхрата в Подкарпатском воеводстве на горе Монастырь вандалы разгромили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА).
Об этом сообщает газета украинцев в Польше "Наше слово".
Мемориальная доска на могиле была установлена в память членам УПА – местным жителям, которые погибли в бою с НКВД в начале марта 1945 года.
Об акте вандализма стало известно от случайного прохожего, который гулял на горе во время рождественских праздников.
Таблицу уже разбивали в 2015 году. Тогда неизвестные уничтожили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших, а крест на памятнике покрасили в бело-красный цвет.
Теперь же таблица разбита на мелкие кусочки, которые выбросили в яму. Также сорваны вышитые рушники с деревьев, которые осенью повесили польские активисты.
Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в центре Харькова в Молодежном парке неизвестные закидали мусором памятный знак воинам УПА.
- Под Киевом в Вишневом гражданин России возле памятника "Небесной Сотни" повредил флагшток с черно-красным флагом.
- В июне на улице Грушевского в Киеве мужчина разбил мемориал, установленный в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне. Позже вандала, разбившего в Киеве мемориал Нигояну, отправили в психушку.