Перед тем, как отдавать "черные ящики", Иран хочет убедиться в способности Украины их расшифровать

Группа иранских экспертов прибудет в Украину, чтобы оценить технические возможности Украины для расшифровки "черных ящиков".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского со спецпредом президента Ирана Мохаммадом Эслами стороны также договорились, что все остатки боинга МАУ вернут в Украину.

Кроме того, поднимался вопрос выплаты компенсаций близким и родственникам погибших в авиакатастрофе.

Иран и Украина также потенциально могут создать общую следственную группу, которая занималась бы расследованием обстоятельств трагедии.

Президент Зеленский отметил, что иранская сторона выполнила "в основном все", о чем он говорил с президентом Ирана Хасаном Рухани.

"Мы уже никогда не вернем родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем сделать – это справедливость. А справедливость заключается в правде. Мы должны знать, что произошло", – добавил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.

Хотя ранее в Иране заявляли, о готовности отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.