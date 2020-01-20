Перед тем, как отдавать "черные ящики", Иран хочет убедиться в способности Украины их расшифровать
2020-01-20 18:46:52
Ранее Иран заявлял о готовности передать бортовые самописцы Украине, а потом в СНБО заявили о "сложностях" в переговорах по этому вопросу
Группа иранских экспертов прибудет в Украину, чтобы оценить технические возможности Украины для расшифровки "черных ящиков".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского со спецпредом президента Ирана Мохаммадом Эслами стороны также договорились, что все остатки боинга МАУ вернут в Украину.
Кроме того, поднимался вопрос выплаты компенсаций близким и родственникам погибших в авиакатастрофе.
Иран и Украина также потенциально могут создать общую следственную группу, которая занималась бы расследованием обстоятельств трагедии.
Президент Зеленский отметил, что иранская сторона выполнила "в основном все", о чем он говорил с президентом Ирана Хасаном Рухани.
"Мы уже никогда не вернем родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем сделать – это справедливость. А справедливость заключается в правде. Мы должны знать, что произошло", – добавил Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.
- Хотя ранее в Иране заявляли, о готовности отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу бортовых самописцев: между Ираном и Украиной идут постоянные консультации.