Нанесли РФ ущерб на $900 млн: в ГУР раскрыли, куда били украинские дроны "Бобер" (видео)

Дроны-камикадзе полностью украинского производства могут пролететь до 800 километров, атакуя цели в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

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Украинские военные за восемь месяцев нанесли России ущерб на сумму более 900 млн долларов, и в этом им помогли отечественные дроны-камикадзе "Бобер", Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда "Повернись живим" 16 ноября.

В 2022 году благотворительный фонд "Повернись живим" и блогер Игорь Лаченков открыли "тайный" сбор под названием Black Box ("Черный ящик"), в ходе которого удалось собрать 230 миллионов гривен. Он стал продолжением другой акции, собравшей 40 миллионов гривен, и деньги пошли на разработку разрушительного вооружения для борьбы с российской армией. Около года организаторы не раскрывали, что хранит в себе "черный ящик", но 16 ноября представитель ГУР Минобороны с позывным "Колибри" частично раскрыл эту тайну, достав уменьшенную модель беспилотника "Бобер". В рамках проекта военные получили не только дроны, но о других вещах пока умалчивают.

Дрон-камикадзе украинского производства активно используется представителями Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) и благодаря этому россияне несут колоссальные потери на своей территории. "Колибри" раскрыл некоторые подробности о том, куда именно наносили удары по российским объектам БПЛА под названием "Бобер", способные преодолевать расстояние до 800 км.

"За первые 8 месяцев 2023 года "коробка" нанесла врагу ущерб на более 900 миллионов долларов. "Бобер" успешно выполнял задачи в Крыму, на временно оккупированных территориях Украины и, конечно же, "залетал" на военные объекты на вражеской территории", — говорится в сообщении. Отдельно в "Повернись живим" отметили, что вооружение из "Black Box также причастно к ударам по хранилищам с деталями для ракет к комплексам "Искандер".

В Defence Express отметили, что БПЛА "Бобер" можно на самом деле считать прагматичным решением, если брать во внимание его способность преодолевать 800 километров. Более того, новость про его успешное применение в ходе войны перекликается с заявлением министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина о том, что Украине удается производить десятки аналогов дронов-камикадзе Shahed-136, которые Иран поставляет для нужд ВС РФ.

Украинский дрон "Бобер": что известно

Первые кадры дрона-камикадзе отечественного производства появились еще в мае этого года. Украинский блогер Игорь Лаченков, который также причастен к сбору денег, опубликовал фото с БПЛА и уже тогда заявил о больших потерях ВС РФ благодаря этому вооружению.

Украинцам показали, что скрывалось за "черной коробкой" Фото: Телеграмм-канал "Лачен пише" Украинцам показали, что скрывалось за "черной коробкой" Фото: Телеграмм-канал "Лачен пише"

Уже летом были зафиксированы удары по российской столице — Москве. В The New York Times утверждали, что технические возможности украинского дрона-камикадзе позволяют наносить удары вглубь страны.

Построен он по аэродинамической схеме типа "утка", что позволяет за короткое время менять высоту и "убежать" от вражеских систем ПВО. Тогда утверждалось, что стоимость одного такого БПЛА в среднем составляет 110 тысяч долларов.

Украинцам показали, что скрывалось за "черной коробкой" Фото: Facebook

Военный историк Михаил Жирохов в августе утверждал, что боевой частью дрона-камикадзе выступает кумулятивный заряд КЗ-6.

"В оригинальной версии он имеет общую массу 3 кг, а боевой части — 1,8 кг. Вероятно, именно такими оснащены и российские барражирующие боеприпасы "Ланцет", — говорится в сообщении.

К слову, 4 мая в России был атакован Ильский нефтеперерабатываюзий завод под Краснодаром и считается, что именно "Бобер" причастен к этому. Также его запускали по Москве и Подмосковью, что также принесло эффективный результат.

7 сентября утверждалось, что Подмосковье атаковал украинский дрон "Бобер", а камера записала момент взрыва. В результате удара беспилотника вылетели стекла в многоэтажном доме в подмосковном городе Раменское. После этого эксперты приступили к изучению обломков.