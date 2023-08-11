Могли атаковать украинским "Бобром": появились подробности о взрыве БПЛА в Москве (видео)

Очевидцы засняли остатки сбитого беспилотника в районе Карамышевской набережной, который сбили средства ПВО, как уверяет Минобороны РФ.

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Беспилотником, который сегодня попытался атаковать Москву мог быть украинский "Бобер", сообщает российское медиа SHOT. Оно опубликовало фото очевидцев, на которых в небе над столицей России запечатлен летательный аппарат, напоминающий новейшую украинскую разработку.

Беспилотник в небе над Москвой Фото: Telegram Беспилотник в небе над Москвой Фото: Telegram

Так же очевидцы засняли остатки дрона, части которого были обнаружены на земле и деревьях недалеко от городской больницы №67. На фото видны остатки корпуса и часть шасси.

Экстренные службы в срочном порядке проверили Карамышевский гидроузел, куда, предварительно, был нацелен БПЛА — сооружения не получили никаких повреждений, шлюз абсолютно целый.

Карамышевский гидроузел Фото: Telegram

В Минобороны РФ заявили, что средства РЭБ пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту в Москве. Сбитый над Москвой беспилотник, по предварительным данным дрон-камикадзе "Бобер" может пролетать до 1000 километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько килограмм взрывчатки.

Атаку беспилотника подтвердил и мэр российской столицы Сергей Собянин.

"При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", — написал он.

Место падения беспилотника в Москве Фото: Скриншот

На всякий случай оккупанты ввели план "Ковер" в близлежащем аэропорту "Внуково". В Telegram-канале Mash написали, что посадку не позволили по меньшей мере шести самолетам. Еще 16 воздушных судов задержали на взлет.

На кадрах пролетающий дрон так же напоминает "Бобра"

Напомним, сегодня ВСУ могут атаковать Москву различными типами беспилотников, среди которых такие модели, как "Синица", "Бобер" и UJ-22. Каждый из них является дальнобойным и легко может долететь до столицы России, чтобы атаковать военные или важные объекты. Сам дрон "Бобер" имеет дальность полета в 1000 километров. Беспилотник построен по аэродинамической схеме типа "утка", что позволяет технике быстро менять высоту полета для ухода от средств ПВО. Также "Бобер" запоминается благодаря горизонтальному оперению, установленному впереди основного крыла. Один такой дрон-камикадзе стоит в среднем $110 тысяч.

Премьер Денис Шмигаль осматривает дрон "Бобер" Фото: Facebook

Ранее Фокус рассказывал, что атаки БПЛА на Москву могут служить для психологического давления на россиян. По мнению эксперта, Украина стремится таким образом донести до граждан страны-агрессора реальность войны.