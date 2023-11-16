Завдали РФ збитків на $900 млн: у ГУР розкрили, куди били українські дрони "Бобер" (відео)

Дрони-камікадзе повністю українського виробництва можуть пролетіти до 800 кілометрів, атакуючи цілі в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

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Українські військові за вісім місяців завдали Росії збитків на суму понад 900 млн доларів, і в цьому їм допомогли вітчизняні дрони-камікадзе "Бобер", Про це повідомила пресслужба благодійного фонду "Повернись живим" 16 листопада.

У 2022 році благодійний фонд "Повернись живим" і блогер Ігор Лаченков відкрили "таємний" збір під назвою Black Box ("Чорний ящик"), під час якого вдалося зібрати 230 мільйонів гривень. Він став продовженням іншої акції, що зібрала 40 мільйонів гривень, і гроші пішли на розробку руйнівного озброєння для боротьби з російською армією. Близько року організатори не розкривали, що зберігає в собі "чорна скринька", але 16 листопада представник ГУР Міноборони на позивний "Колібрі" частково розкрив цю таємницю, діставши зменшену модель безпілотника "Бобер". У рамках проєкту військові отримали не тільки дрони, але про інші речі поки що замовчують.

Дрон-камікадзе українського виробництва активно використовується представниками Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) і завдяки цьому росіяни зазнають колосальних втрат на своїй території. "Колібрі" розкрив деякі подробиці про те, куди саме завдавали ударів по російських об'єктах БПЛА під назвою "Бобер", здатні долати відстань до 800 км.

"За перші 8 місяців 2023 року "коробка" завдала ворогу збитків на понад 900 мільйонів доларів. "Бобер" успішно виконував завдання в Криму, на тимчасово окупованих територіях України і, звісно ж, "залітав" на військові об'єкти на ворожій території", — йдеться в повідомленні. Окремо в "Повернись живим" зазначили, що озброєння з "Black Box" також причетне до ударів по сховищах із деталями для ракет до комплексів "Іскандер".

У Defence Express зазначили, що БПЛА "Бобер" можна насправді вважати прагматичним рішенням, якщо брати до уваги його здатність долати 800 кілометрів. Ба більше, новина про його успішне застосування під час війни перегукується із заявою міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина про те, що Україні вдається виробляти десятки аналогів дронів-камікадзе Shahed-136, які Іран постачає для потреб ЗС РФ.

Український дрон "Бобер": що відомо

Перші кадри дрона-камікадзе вітчизняного виробництва з'явилися ще в травні цього року. Український блогер Ігор Лаченков, який також причетний до збору грошей, опублікував фото з БПЛА і вже тоді заявив про великі втрати ЗС РФ завдяки цьому озброєнню.

Українцям показали, що ховалося за "чорною коробкою" Фото: Телеграм-канал "Лачен пише" Українцям показали, що ховалося за "чорною коробкою" Фото: Телеграм-канал "Лачен пише"

Уже влітку було зафіксовано удари по російській столиці — Москві. У The New York Times стверджували, що технічні можливості українського дрона-камікадзе дають змогу наносити удари вглиб країни.

Побудований він за аеродинамічною схемою типу "качка", що дає змогу за короткий час змінювати висоту і "втекти" від ворожих систем ППО. Тоді стверджувалося, що вартість одного такого БПЛА в середньому становить 110 тисяч доларів.

Українцям показали, що ховалося за "чорною коробкою" Фото: Facebook

Військовий історик Михайло Жирохов у серпні стверджував, що бойовою частиною дрона-камікадзе є кумулятивний заряд КЗ-6.

"В оригінальній версії він має загальну масу 3 кг, а бойової частини — 1,8 кг. Ймовірно, саме такими оснащені й російські баражувальні боєприпаси "Ланцет", — йдеться в повідомленні.

До слова, 4 травня в Росії атакували Ільський нафтопереробний завод під Краснодаром і вважається, що саме "Бобер" причетний до цього. Також його запускали по Москві та Підмосков'ю, що також принесло ефективний результат.

7 вересня стверджувалося, що Підмосков'я атакував український дрон "Бобер", а камера записала момент вибуху. Унаслідок удару безпілотника вилетіло скло в багатоповерховому будинку в підмосковному місті Раменське. Після цього експерти приступили до вивчення уламків.