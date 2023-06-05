Волонтерський проєкт "Black Box" завдав понад $700 млн збитків окупантам, – ГУР

За словами Кирила Буданова, результати роботи "чорної скриньки" можна було побачити на ворожих логістичних центрах, місцях скупчення техніки та живої сили.

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Спільний проєкт волонтерів "Black Box" лише протягом минулого місяця завдав окупантам збитків на понад 700 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР заявили, що побачити результати таємного проєкту можна побачити на багатьох російських обʼєктах, які знаходяться як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. У квітні-травні, як пишуть в розвідці, можна було спостерігати результати роботи на:

логістичних центрах;

транспортних вузлах;

місця скупчення військової техніки;

місця скупчення живої сили.

"Понад 700 мільйонів доларів – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні", — заявив Кирило Буданов.

"Black Box" — це проєкт фонду "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова. Вони акумулювали 230 млн гривень на таємний збір. Він став продовженням ініціативи Фонду "Повернись живим" на 40 млн гривень. Загалом у ГУР кажуть, що було зібрано понад 270 млн гривень, що завдало серйозних збитків окупантам та зменшило кількість ворожих військ.

Нагадаємо, 15 листопада Кирило Буданов показав "чорну скриньку", яка вже тоді завдала збитків на мільйони доларів.

10 травня 2023 року фонд "Повернись живим" передав в армію розвідувальні дрони PD-2, які можуть наводити на ціль РСЗВ HIMARS.