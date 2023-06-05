Волонтерский проект "Black Box" нанес более $700 млн ущерба оккупантам, — ГУР

По словам Кирилла Буданова, результаты работы "черного ящика" можно увидеть на вражеских логистических центрах, местах скопления техники и живой силы.

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Совместный проект волонтеров "Black Box" лишь в течение прошлого месяца нанес оккупантам ущерб более чем на 700 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР заявили, что увидеть результаты тайного проекта можно увидеть на многих российских объектах, находящихся как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. В апреле-мае, как пишут в разведке, можно было наблюдать результаты работы на:

логистических центрах;

транспортных узлах;

места скопления военной техники;

места скопления живой силы

"Свыше 700 миллионов долларов – наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне", — заявил Кирилл Буданов.

"Black Box" — это проект фонда "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова. Они аккумулировали 230 млн гривен на тайный сбор. Он стал продолжением инициативы Фонда "Вернись живым" на 40 млн гривен. Всего в ГУР говорят, что было собрано более 270 млн гривен, что нанесло серьезный ущерб оккупантам и уменьшило количество вражеских войск.

Напомним, 15 ноября Кирилл Буданов показал "черный ящик", который уже тогда нанес ущерб на миллионы долларов.

10 мая 2023 года фонд "Вернись живым" передал в армию разведывательные дроны PD-2, которые могут наводить на цель РСЗО HIMARS.