Буданов показал секретный "черный ящик", нанесший России убытки на миллионы долларов (фото)

Фонд "Повернись живим" передал военной разведке Украины оборудование, способное снизить наступательный потенциал России.

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Фонд "Повернись живим" передал Главному управлению разведки Министерства обороны Украины секретное оборудование, которое только за октябрь нанесло России убытки в размере миллионов долларов. Проект получил название Black box. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

По словам пресс-службы ГУР, секретное оборудование стоимостью 40 миллионов гривен способно снизить наступательный потенциал РФ. Начальник ведомства Кирилл Буданов указал, что проект Black box является секретным, поэтому деталей сотрудничества ГУР с фондом он раскрыть не может.

"По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем Black box, нанес россии ущерб на миллионы долларов", — заявил Буданов.

В ГУР напомнили, что минувшим летом "Повернись живим" передал ведомству комплекс БПЛА Bayraktar TB2 стоимостью 16 502 450 долларов, в который входят три ударных беспилотника, система воздушной связи и мобильный комплекс наземного управления.

В "Повернись живим" также заявили, что не могут рассказать о содержимом "черного ящика", однако заверили, что результаты работы секретного оборудования украинцы обязательно увидят в новостях. В то же время фонд объявил сбор 230 млн грн на расширение проекта Black box, средства можно перевести до 11:30 завтрашнего дня.

Напомним, ранее руководитель ГУР Буданов спрогнозировал, что украинским военным удастся выйти на границы Украины 1991 года уже до конца грядущей зимы.

Также мы писали, что Украина разработала ударные морские беспилотники. На данный момент продолжается благотворительный сбор на сумму 1 млрд грн — эти средства пойдут на создание первого в мире морского флота дронов.