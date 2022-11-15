Буданов показав секретну "чорну скриньку", яка завдала Росії збитків на мільйони доларів (фото)

Фонд "Повернись живим" передав військовій розвідці України обладнання, яке здатне знизити наступальний потенціал Росії.

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Фонд "Повернись живим" передав Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України секретне обладнання, яке лише за жовтень завдало Росії збитків у розмірі мільйонів доларів. Проєкт отримав назву Black box. Про це у вівторок, 15 листопада, повідомила пресслужба відомства на своєму сайті.

За словами пресслужба ГУР, секретне обладнання вартістю 40 мільйонів гривень здатне знизити наступальний потенціал РФ. Начальник відомства Кирило Буданов зазначив, що проєкт Black box є секретним, тому деталей співпраці ГУР із фондом він розкрити не може.

"За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо Black box, завдав росії збитків на мільйони доларів", — заявив Буданов.

У ГУР нагадали, що минулого літа "Повернись живим" передав відомству комплекс БПЛА Bayraktar TB2 вартістю 16 502 450 доларів, до якого входять три ударні безпілотники, система повітряного зв'язку та мобільний комплекс наземного управління.

У "Повернись живим" також заявили, що не можуть розповісти про вміст "чорної скриньки", проте запевнили, що результати роботи секретного обладнання українці обов'язково побачать у новинах. Водночас фонд оголосив збір 230 млн грн на розширення проєкту Black box, кошти можна перевести до 11:30 завтрашнього дня.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Буданов спрогнозував, що українським військовим вдасться вийти на кордони України 1991 року вже до кінця майбутньої зими.

Також ми писали, що Україна розробила ударні морські безпілотники. Наразі триває благодійний збір на суму 1 млрд грн — ці кошти підуть на створення першого у світі морського флоту дронів.