Крушение Ан-12 в Иркутской области: озвучена вероятная причина трагедии (видео)
Спасателям удалось найти черные ящики и сделать предварительный вывод из полученной информации. При этом журналисты утверждают – самолету было 53 года.
Причина крушения самолета АН -12 в Иркутской области, по предварительным данным, стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
"Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском — по показаниям черных ящиков, он упал из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла", — рассказали журналисты.
Что известно об упавшем самолете?
Известно, что упавший самолет принадлежал белорусскому перевозчику "Гродно". В день аварии он следовал по маршруту Анадырь — Якутск — Иркутск, во время которого делал технические дозаправки. Самолет использовался для доставки продуктов на Чукотку. По данным источника ТАСС в экстренных службах, самолет Ан-12 был в нормальном техническом состоянии, однако на момент крушения машине исполнилось 53 года.
Бывший конструктор КБ "Сухой" Вадим Лукашевич сообщил, что "Ан-12 морально устарел как минимум на два поколения военно-транспортных самолетов".
Напомним, самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском. Судно исчезло с радаров в 19.45 по местному времени, заходя на второй круг, когда пролетало над Иркутской областью.