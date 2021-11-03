Крушение Ан-12 в Иркутской области: озвучена вероятная причина трагедии (видео)

Спасателям удалось найти черные ящики и сделать предварительный вывод из полученной информации. При этом журналисты утверждают – самолету было 53 года.

Причина крушения самолета АН -12 в Иркутской области, по предварительным данным, стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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"Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском — по показаниям черных ящиков, он упал из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла", — рассказали журналисты.

Что известно об упавшем самолете?

Известно, что упавший самолет принадлежал белорусскому перевозчику "Гродно". В день аварии он следовал по маршруту Анадырь — Якутск — Иркутск, во время которого делал технические дозаправки. Самолет использовался для доставки продуктов на Чукотку. По данным источника ТАСС в экстренных службах, самолет Ан-12 был в нормальном техническом состоянии, однако на момент крушения машине исполнилось 53 года.

Бывший конструктор КБ "Сухой" Вадим Лукашевич сообщил, что "Ан-12 морально устарел как минимум на два поколения военно-транспортных самолетов".

Напомним, самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском. Судно исчезло с радаров в 19.45 по местному времени, заходя на второй круг, когда пролетало над Иркутской областью.