Под Иркутском разбился самолет Ан-12: спасатели нашли тела пяти жертв (видео)

По информации журналистов, среди основных версий трагедии — техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском, место его падения уже обнаружено. Об этом сообщил Сибирский авиационный спасательный центр, передает ТАСС.

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Судно исчезло с радоров в 19.45 по местному времени, заходя на второй круг, когда пролетало над Иркутской областью. Самолет следовал из Беларуси куда и должен был вернутся. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла неподалеку села Пивовариха, вблизи аэродрома. Ан-12 загорелся вскоре после падения — воспламенилось также пролитое на землю топливо на площади 300 кв.м., с огнем боролись сотрудники МЧС.

В спасательной службе утверждают, что на борту находились восемь человек. Белорусский источник NEXTA.Live сообщил об обнаруженных телах пятерых человек на месте трагедии. На борту судна находились граждане России, Беларуси и Украины.

Список пассажиров

— Егоров Александр Николаевич 1958 года рождения — командир;

— Щучко Олег Валерьевич 1971 года рождения, гражданин Украины, — второй пилот;

— Чуприненко Александр Борисович 1961 года рождения, гражданин Украины;

— Сергеев Андрей Евгеньевич, гражданин Республики Беларусь;

— Крополев Юрий Николаевич, гражданин РФ;

— Гармоненко Дмитрий Иванович, гражданин Республики Беларусь;

— Карпов Максим Михайлович 1995 года рождения, гражданин Республики Беларусь.

По информации российских журналистов, ошибку пилотирования и техническую неисправность рассматривают как основные версии крушения самолета.

Также известно, что борт принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Судно, груженое товарами народного потребления, следовало в чукотский аэропорт Кепервеем.

По факту крушения возбуждено дело о нарушении правил безопасности полетов. Как выяснилось, Ан-12 построили более 50 лет назад. В распоряжении белорусской авиакомпании он находился с 2019 года, до этого самолет принадлежал Asia Airways из Таджикистана.

Фокус ранее сообщал, что в сентябре в Иркутской области пассажирский самолет L-410, выполнявший рейс "Иркутск-Казачинское", рухнул во время повторного захода на посадку.