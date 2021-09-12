В России разбился пассажирский самолет L-410, погибли 4 человека (фото, видео)

По информации журналистов, выжившие в авиакатастрофе включили на смартфонах музыку, чтобы сориентировать спасателей по месту ЧП.

В Иркутской области пассажирский самолет L-410, выполнявший рейс "Иркутск-Казачинское", рухнул во время повторного захода на посадку. Об этом сообщает Интерфакс.

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Авиакатастрофа произошла в воскресенье вечером, 12 сентября, под Иркутском. На момент крушения на борту самолета L-410 находились 16 человек.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, девять пассажиров получили травмы различной тяжести.

Силам МЧС удалось добраться до места крушения самолета L-410, выполнявшего рейс "Иркутск-Казачинское". На месте авиакатастрофы работают 50 человек личного состава и 10 единиц техники.

[ + – ] Слова пассажирки разбившегося самолета L-410 под Иркутском

Оперативный штаб называет приоритетной версией крушения самолета ошибку пилотирования.

"Самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы. Однако версия отказа техники также не исключается. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках", — заявил осведомленный источник в общении с журналистами.

Как отмечает издание Baza, в авиакатастрофе под Иркутском погиб один из пилотов, другой находится в невменяемом состоянии — у мужчины нервный срыв. Журналисты также сообщают, что под обломками самолета остаются зажатыми три человека.

Чтобы облегчить спасателям поиск, пассажиры включили всю возможную звуковую сигнализацию, музыку на мобильных, чтобы дать ориентир, сообщает КП.

"Во время посадки все было спокойно. Мы думали, что мы садимся, а потом все вдруг затрещало. Экипаж ничего не сообщал. Сейчас борт очень сильно поврежден. Там люди зажаты. Я их вижу, но не знаю, живы они или нет", — рассказала одна из пассажирок, которая была на борту самолета L-410.

[ + – ] Авиакатастрофа L-410 под Иркутском

Издание Lifeshot опубликовало видео с места крушения самолета под Иркутском и сообщило, что пострадавших в результате авиакатастрофы переправляют на лодках на другой берег реки Киренги.

Глава региона Игорь Кобзев пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших в результате падения L-410.

[ + – ] Авиакатастрофа L-410 под Иркутском

[ + – ] Крушение самолета L-410 под Иркутском

[ + – ] Место крушения самолета L-410 под Иркутском

Ранее Фокус рассказывал про другие авиакатастрофы в России. Так, в конце июля истребитель Су-35С упал в Охотское море. По данным журналистов, у боевого истребителя во время учебных полетов отказал двигатель, из-за чего судно Су-35С рухнуло в Охотское море.

Другая авиакатастрофа с жертвами произошла на Камчатке в июле. При заходе на посадку разбился самолет Ан-26, на борту которого находились до 30 человек. Позже Фокус сообщал, что спасатели нашли останки 19 человек на месте крушения Ан-26 на Камчатке.