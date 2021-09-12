У Росії розбився пасажирський літак L-410, загинули 4 людини (фото, відео)

За інформацією журналістів, люди, які вижили в авіакатастрофі включили на смартфонах музику, щоб зорієнтувати рятувальників за місцем НП.

В Іркутській області пасажирський літак L-410, що виконував рейс "Іркутськ-Казачинське", впав під час повторного заходу на посадку. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Авіакатастрофа сталася в неділю ввечері, 12 вересня, під Іркутськом. На момент аварії на борту літака L-410 перебували 16 осіб.

За останніми даними, в результаті авіакатастрофи загинули чотири людини, дев'ять пасажирів отримали травми різної тяжкості.

Силам МНС вдалося дістатися до місця катастрофи літака L-410, що виконував рейс "Іркутськ-Казачинське". На місці авіакатастрофи працюють 50 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

[ + – ] Слова пасажирки літака, що розбився L-410 під Іркутськом

Оперативний штаб називає пріоритетною версією катастрофи літака помилку пілотування.

"Літак заходив на посадку повторно, льотний екіпаж міг невірно розрахувати параметри посадки, в тому числі відстань до торця смуги. Однак версія відмови техніки також не виключається. В процесі посадки екіпаж доповідав про неполадки", — заявило обізнане джерело в спілкуванні з журналістами.

Як зазначає видання Baza, в авіакатастрофі під Іркутськом загинув один з пілотів, інший перебуває в неадекватному стані — у чоловіка нервовий зрив. Журналісти також повідомляють, що під уламками літака залишаються затиснутими три людини.

Щоб полегшити рятувальникам пошук, пасажири включили всю можливу звукову сигналізацію, музику на мобільних, щоб дати орієнтир, повідомляє КП.

"Під час посадки все було спокійно. Ми думали, що ми сідаємо, а потім все раптом затріщало. Екіпаж нічого не повідомляв. Зараз борт дуже сильно пошкоджений. Там люди затиснуті. Я їх бачу, але не знаю, чи живі вони чи ні", — розповіла одна з пасажирок, яка була на борту літака L-410.

[ + – ] Авіакатастрофа L-410 під Іркутськом

Видання Lifeshot опублікувало відео з місця катастрофи літака під Іркутськом і повідомило, що постраждалих в результаті авіакатастрофи переправляють на човнах на інший берег річки Киренги.

Глава регіону Ігор Кобзєв пообіцяв надати допомогу сім'ям загиблих і постраждалих в результаті падіння L-410.

[ + – ] Авіакатастрофа L-410 під Іркутськом

[ + – ] Катастрофа літака L-410 під Іркутськом

[ + – ] Місце аварії літака L-410 під Іркутськом

Раніше Фокус розповідав про інші авіакатастрофи в Росії. Так, в кінці липня винищувач Су-35С впав в Охотське море. За даними журналістів, у бойового винищувача під час навчальних польотів відмовив двигун, через що судно Су-35С звалилося в Охотське море.

Інша авіакатастрофа з жертвами сталася на Камчатці в липні. При заході на посадку розбився літак Ан-26, на борту якого знаходилися до 30 чоловік. Пізніше Фокус повідомляв, що рятувальники знайшли останки 19 осіб на місці катастрофи Ан-26 на Камчатці.