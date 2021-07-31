Авіакатастрофа в РФ: винищувач Су-35С впав в Охотське море

У російського винищувача Су-35С відмовив двигун під час планових навчально-тренувальних польотів.

У суботу, 31 липня, в Сахалінській області зазнав аварії російський винищувач Су-35С. Про це повідомляє Інтерфакс.

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За даними журналістів, винищувач Су-35С виконував навчально-тренувальний політ. Неполадки у повітряного судна почалися відразу після зльоту.

Пілот встиг катапультуватися до падіння винищувача Су-35С. Військовослужбовця оглядають медики, його життю нічого не загрожує.

"Літак Су-35 виконував навчально-тренувальний політ. Проте відразу після зльоту виникли неполадки і літак розбився", — йдеться в повідомленні.

Агентство Інтерфакс, посилаючись на прес-службу Східного військового округу (ВВО), повідомляє, що винищувач Су-35С впав в акваторії Охотського моря.

Пілота бойового літака, який встиг катапультуватися перед авіакатастрофою, оперативно виявила пошукова група та доставила на аеродром базування.

"31 липня в Хабаровському краї при виконанні планових навчально-тренувальних польотів сталася відмова двигуна на літаку Су-35С. За попередніми даними, літак впав в акваторії Охотського моря. Льотчик катапультувався, був оперативно знайдений пошуковою групою та доставлений на аеродром базування. Загрози здоров'ю льотчика немає", — заявили в прес-службі Східного військового округу Міноборони РФ.

Розслідування авіакатастрофи з російським винищувачем Су-35С веде комісія Східного військового округу.

За даними журналістів видання Газета.Ру, винищувач Су-35С вилетів з аеропорту "Дземги" в Комсомольську-на-Амурі. Літак, з якого встиг катапультуватися пілот, впав в 50 кілометрах від селища Смирних.

Раніше Фокус розповідав, що на Камчатці розбився пасажирський літак Ан-26. Повітряне судно перестало виходити на зв'язок і зникло з екранів радарів вдень 6 липня. За попередніми даними, пілот міг помилитися при пілотуванні в умовах поганої видимості, що призвело до авіакатастрофи з жертвами.

Пізніше Фокус повідомляв, що рятувальні бригади знайшли останки 19 осіб на місці катастрофи Ан-26 на Камчатці. Всього на борту літака перебувало 28 осіб, а пошукова операція триває.