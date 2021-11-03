Під Іркутськом розбився літак Ан-12: рятувальники знайшли тіла п'яти жертв (відео)

Серед основних версій трагедії, за інформацією журналістів, технічна несправність та помилка пілотування.

Літак Ан-12 зазнав аварії під Іркутськом, місце його падіння вже виявлено. Про це повідомив Сибірський авіаційний рятувальний центр, повідомляє ТАСС.

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Судно зникло з радарів о 19:45 за місцевим часом, заходячи на друге коло, коли пролітало над Іркутською областю. Літак прямував з Білорусі, куди і мав повернутися. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася неподалік села Пивовариха, поблизу аеродрому. Ан-12 спалахнув незабаром після падіння — спалахнуло також пролите на землю паливо на площі 300 кв.м., з вогнем боролися співробітники МНС.

У рятувальній службі стверджують, що на борту перебували вісім людей. Білоруське джерело NEXTA.Live повідомило про виявлені тіла п'ятьох людей на місці трагедії. На борту судна перебували громадяни Росії, Білорусі та України.

Список пасажирів

- Єгоров Олександр Миколайович 1958 року народження — командир;

- Щучко Олег Валерійович 1971 року народження, громадянин України, — другий пілот;

- Чуприненко Олександр Борисович 1961 року народження, громадянин України;

- Сергєєв Андрій Євгенович, громадянин Республіки Білорусь;

- Крополєв Юрій Миколайович, громадянин РФ;

- Гармоненко Дмитро Іванович, громадянин Республіки Білорусь;

- Карпов Максим Михайлович 1995 року народження, громадянин Республіки Білорусь.

За інформацією російських журналістів, помилку пілотування та технічну несправність розглядають як основні версії катастрофи літака.

Також відомо, що борт належить білоруській авіакомпанії "Гродно". Судно, завантажене товарами народного споживання, прямувало до чукотського аеропорту Кепервеєм.

За фактом аварії почато справу про порушення правил безпеки польотів. Як з'ясувалося, Ан-12 збудували понад 50 років тому. У розпорядженні білоруської авіакомпанії він перебував з 2019 року, раніше літак належав Asia Airways з Таджикистану.

Фокус раніше повідомляв, що у вересні в Іркутській області пасажирський літак L-410, який виконував рейс "Іркутськ-Казачинське", впав під час повторного заходу на посадку.