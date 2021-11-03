Катастрофа Ан-12 в Іркутській області: озвучена ймовірна причина трагедії (відео)

Рятувальникам вдалося знайти чорні ящики та зробити попередній висновок із отриманої інформації. При цьому журналісти стведжують – літакові було 53 роки.

Причиною аварії літака АН-12 в Іркутській області, за попередніми даними, стало зледеніння керма висоти й елементів механізації крила. Про це повідомляє Telegram-канал Babr Mash.

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"Стала відома попередня причина краху Ан-12 під Іркутськом — за свідченнями чорних ящиків, він упав через зледеніння керма висоти й елемента механізації крила", — розповіли журналісти.

Що відомо про літак, що впав?

Відомо, що літак, що впав, належав білоруському перевізнику "Гродно". У день аварії він прямував маршрутом Анадир — Якутськ — Іркутськ, під час якого робив технічні дозаправки. Літак використовувався для доставки продуктів на Чукотку. За даними джерела ТАРС в екстрених службах, літак Ан-12 був у нормальному технічному стані, проте на момент аварії машині виповнилося 53 роки.

Колишній конструктор КБ "Сухий" Вадим Лукашевич повідомив, що "Ан-12 морально застарів щонайменше на два покоління військово-транспортних літаків".

Нагадаємо, літак Ан-12 зазнав аварії під Іркутськом. Судно зникло з радарів о 19:45 за місцевим часом, заходячи на друге коло, коли пролітало над Іркутською областю.