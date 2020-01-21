Проект армии США: Нью-Йорк могут оградить от океана стеной

Инженерный корпус армии США разрабатывает проект по возведению 9,5-километровой стены во внешней гавани Нью-Йорка. Об этом сообщает FOX News.

С помощью стены инженеры хотят уберечь город от наводнений. Ее возведение может обойтись в $119 млрд и занять до 25 лет.

Сообщается, что окончательный проект Инженерного корпуса будет готов к 2022 году, после чего его рассмотрит Конгресс США. С предварительным проектом можно ознакомиться здесь.

Районы Нью Йорка с потенциальными рисками наводнения: зеленый - низкий уровень; желтый - средний уровень; красный - высокий уровень; фиолетовый - крайне высокая опаснось.

Издание пишет, что эксперты расходятся в вопросе осуществимости и эффективности данного проекта.

Так, Кэтрин МакВей Хьюз, которая возглавляла совет сообщества в нижнем Манхэттене во время урагана "Сэнди", поддерживает идею строительства стены в гавани, а не вблизи береговой линии.

"Хотим ли мы стену в 20 или 30 футов между парком и рекой? ", – задается вопросом она.

Другие эксперты считают, что к моменту завершения строительства стены, она уже не будет актуальна из-за повышения уровня моря.

"Эти морские ворота не смогут защитить город от наводнений, вызванных повышением уровня приливов и моря в целом, и как только они будут построены, вот и все", – сказал Скотт Стрингер, чиновник из Нью-Йорка.

В своем недавнем письме Инженерному корпусу он призвал их изменить планы.

"Мы не вернем деньги назад", – предупредил он авторов проекта.

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter уже раскритиковал эту идею, назвав ее "глупой, дорогой и вредящей экологии".

В ответ на это мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал Трампу: "Мы потеряли 44 наших жителей в урагане "Сэнди". Вы должны это помнить, вы жили здесь в то время. Ваше отрицание изменений климата не просто опасно для тех, кого вы поклялись защищать. Оно смертельно".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп поменял регистрацию своей семьи с Нью-Йорка на Палм-Бич во штате Флорида. Причиной переезда американский лидер назвал высокие налоги и плохое отношение местных властей.