В российском аэропорту продают иконы с изображением Путина
В российском аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) в продаже появился набор из иконы Николая чудотворца, Владимира Путина и браслета.
Об этом в Twitter написал пользователь Аркадий Чаплыгин.
"Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?" – отметил он.
В комментарии он уточнил, что набор можно купить за 79 тысяч рублей (около 31 тысяч гривен). Другие пользователи предположили, что изображение президента РФ нанесено не на икону, а на стилизованный блокнот или шкатулку.
Стоит отметить, что иконы с Путиным появлялись и ранее. В прошлом году в "ЛНР" местные жители предлагали помолиться на икону с изображением Владимира Путина. Такая икона появилась в оккупированном боевиками Алчевске. Данное фото опубликовал в Twitter украинский журналист Денис Казанский.
Кстати, в православии существует убеждение, что живых людей нельзя изображать на иконах, так как они не полностью свободны от греха.
Как ранее сообщал Фокус:
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