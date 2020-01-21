Два незнакомца из Испании и Новой Зеландии сделали "сэндвич из Земли"

Студент Оклендского университета сделал "сэндвич из Земли" вместе с юношей из Южной Испании. Об этом пишет Independent.

19-летний Этьен Науде из Окленда, Новая Зеландия, загорелся идее расположить кусочки хлеба таким образом, чтобы Земля оказалась как бы между ними. Причем расположить географически точно.

Чтобы воплотить эту идею в жизнь, ему понадобился кто-то на юге Испании. Поиски через друзей и знакомых результата не дали, поэтому Этьен разместил объявление на сайте Reddit. Это было нелегко, но наконец юноша из Испании, чье имя не называется, проехал 11 километров, чтоб положить кусочки хлеба для тостов на землю точно над, или под, кусочком хлеба в Новой Зеландии. Между хлебом оказалось 12 724 км земли.

Также Науде нанес изображение "земляного сэндвича" на хлеб лазером.

Фото: Etienne Naude

"Удивительно, что мы действительно смогли сотрудничать и сделать что-то подобное в совершенно противоположных точках земного шара", - рассказал Этьен прессе.

Как ранее писал Фокус:

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