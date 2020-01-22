Трамп хочет ввести ограничения на въезд в США для граждан семи стран

Президент США Дональд Трамп планирует ввести иммиграционные ограничения на въезд в США в отношении граждан семи стран. Запреты могут быть введены уже 27 января. Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что речь не идет о полном запрете на въезд для граждан этих стран, ограничения могут коснуться только чиновников или владельцев определенных категорий виз. В список вошли Беларусь, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. Отмечается, что перечень стран не окончательный и может быть расширен. Кроме того, гражданам этих стран могут запретить участвовать в лотерее грин-карт.

Издание отмечает, что новые правила могут ухудшить отношения США с этими странами, в частности, в вопросах сотрудничества по борьбе с терроризмом.

Спикер Белого дома Хоган Гидли не стал раскрывать детали этого плана, однако поддержал его, отметив, что запрет на въезд в США для некоторых категорий граждан других стран повышает уровень национальной безопасности.

"Запрет на поездки был чрезвычайно успешным в защите нашей страны и повышении базового уровня безопасности во всем мире", – сказал он.

В то же время, как сообщает РБК Украина, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк заявил, что страна не получала официальной информации о возможном введение США ограничений на въезд в эту страну белорусов.

"Мы никакой официальной информации от американской стороны не получали. Пока нам нечего комментировать", – сказал Шупляк.

Как ранее сообщал Фокус:

Почти 45% украинцев получили отказ в получени гостевых виз (B-visas) для поездок в США в 2019 году.

При подаче документов на визу США теперь нужно будет указывать ссылки на свои социальные сети.