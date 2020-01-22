Президентом Греции впервые в истории станет женщина
Парламент Греции впервые в истории избрал женщину на пост президента страны. Им станет бывшая глава Государственного совета (Верховного административного суда) Катерина Сакелларопулу.
Об этом сообщает Ekatimerini.
63-летняя Сакелларопулу получила поддержку 261 депутата из 300 членов парламента. Ее поддержали законодатели от правящей партии "Новая демократия", левая оппозиция "СИРИЗА" и левоцентристское движение "Альянс за перемены".
Срок ее полномочий начнется с 13 марта, когда действующего президент Прокопис Павлопулоса покинет этот пост. В должности Сакелларопулу будет находиться пять лет.
Греция является парламентской республикой, роль президента в стране – в значительной степени церемониальная. Полнота политической власти возложена на премьер-министра.
Как отмечает DW, избрание женщины на должность президента в Греции, где женщин все еще подвергают сильной дискриминации, имеет большое символическое значение.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кристин Лагард возглавила Европейский центральный банк. Впервые в истории во главе ЕЦБ будет стоять женщина.
- Также женщина впервые возглавила армию одной из стран НАТО. Словения стала первой страной НАТО, в которой женщина возглавила Генеральный штаб армии.
- А канцлером Австрии впервые стала женщина. Бригитте Бирляйн временно занимала должность до проведения выборов.
- Должность премьер-министра Бельгии заняла Софи Уилмс, став первой женщиной, занимающей этот пост в истории страны.